MATTEO SALVINI VA A SAN LORENZO, QUARTIERE ROMANO DOVE E' STATA DROGATA, VIOLENTATA E UCCISA DESIREE. AVEVA SOLO 16 ANNI

mercoledì 24 ottobre 2018

ROMA - QUARTIERE SAN LORENZO - Questa mattina, il ministro dell'Interno Matteo Salvini - primo nella storia della Repubblica italiana - si è recato nel quartiere di San Lorenzo, dove è stata drogata, stuprata e uccisa una ragazza di appena 16 anni. "Vengo da ministro e non da osservatore per riportare legalita' e tranquillita'. Non solo qua" ha detto Salvini accerchiato dai residenti del luogo. Salvini ha sottolineato: "Ereditiamo anni di nulla se non di complicita'. Vedremo di intervenire con la mano pesante. Non si puo' sempre aspettare il morto. Sono situazioni che vanno avanti da anni e anni. Mi domando come mai non si e' fatto nulla nei 15 anni precedenti. Avevo una rosa rossa che avrei voluto portare sul luogo dove e' stata trovata morta la sedicennne Desiree Mariottini, se questi imbecilli fossero stati altrove" ha detto il ministro dell'Interno, lasciando via dei Lucani in seguito alle contestazioni di una trentina di estremisti dei centro sociali che gli hanno impedito di accedere allo stabile occupato teatro dell'omicidio.

Ma alle rimostranze degli estremisti di sinistra dei centro sociali hanno risposto molti altri cittadini del quartiere presenti che hanno applaudito Salvini invitandolo a non curarsi di chi lo contestava. Il ministro ha parlato con i presenti, alcuni gli hanno detto "siamo tutti con te".

Intanto, sul fronte delle indagini, ci sarebbe già una svolta.

Tracce di stupefacente e segni di un rapporto sessuale. L'autopsia sul corpo di Desiree Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile occupato a Roma, a San Lorenzo, nella notte tra venerdi' e sabato, racconta di una morte che potrebbe essere sopraggiunta dopo uno stupro e un'overdose.

E c'è anche un testimone, un ragazzo senegalese, che alla polizia ha raccontato: "L'hanno drogata e violentata". Un teste oculare che avrebbe visto Desiree moribonda, o forse gia' morta, sdraiata con una coperta sopra.

"Una ragazza urlava - ha detto il giovane, che ha gia' reso deposizione in Questura -. Ho guardato quella che urlava e c'era un'altra ragazza a letto: le avevano messo una coperta fino alla testa, ma si vedeva la testa. Non lo so se respirava ma sembrava gia' morta, perche' l'altra ragazza urlava e diceva che era morta".

Il racconto del giovane e' vagliato in queste ore anche dai magistrati della Procura di Roma del pool reati sessuali che procedono per omicidio e stupro. "Io sono del Senegal. Io c'ero quella sera, dopo che e' morta c'ero", ha raccontato il testimone le cui parole sembrano rafforzare gli indizi emersi dall'esame autoptico.

"Sono arrivato li' tra mezzanotte o mezzanotte e mezza - ha aggiunto - sono entrato e c'era una ragazza che urlava. Nell'edificio c'erano africani e arabi: un po' di gente, sei o sette persone".

Sempre secondo la testimonianza, accanto a Desire'e ci sarebbe stata anche un'altra ragazza: "era italiana penso pure fosse romana, parlava romano, urlava 'l'hanno violentata', poi lei ha anche preso qualche droga perche' li' si vende la droga. Lei diceva 'sono stati tre sicuramente o quattro'".

Per ora, anche se la Procura ipotizza lo stupro, l'autopsia non avrebbe evidenziato segni di violenza ma di un rapporto sessuale che ora le indagini dovranno verificare se consensuale. Gli investigatori stanno ascoltando diverse persone, quasi tutti frequentatori dello stabile di via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo, zona di universitari e che di notte si trasforma in luogo di movida, ma anche o forse soprattutto di vendita abusiva di alcol e spaccio di ogni genere di droga.

L'edificio intanto e' stato posto sotto sequestro. Tanti i sopralluoghi e sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza. Desiree Mariottini viveva a Cisterna di Latina. Il quartiere di San Lorenzo sono giorni che mostra la sua solidarieta' alla famiglia della ragazza e su un muro e' apparsa anche una scritta vergata con la vernice bianca "Giustizia per Desiree. San Lorenzo non ti dimentica". Una morte che ricorda quella di un'altra giovanissima, Pamela Mastropietro, 18enne romana, fuggita da una comunita' e andata a morire a Macerata drogata, violentata e poi uccisa mda un branco. Tutti africani.

Redazione Milano.