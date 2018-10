MAURIZIO FUGATTI ELETTO PRESIDENTE DEL TRENTINO, CANCELLATO IL PD. LA LEGA PRIMO PARTITO A TRENTO, ROVERETO E BOLZANO

lunedì 22 ottobre 2018

TRENTO - E' fatta, il nuovo presidente della Provincia autonoma di Trento è della Lega. Il nuovo governatore del Trentino quindi e' Maurizio Fugatti, attuale sottosegretario alla Salute nel governo Conte. E' stato eletto con il 46,74% dei consensi (124.590 voti, di cui 3.684 solo al presidente). A sostenerlo c'e' stata una coalizione formata da nove partiti, di centrodestra e autonomisti: Lega, Fi, Udc, Fdi Progetto Trentino, Agire per il Trentino, Civica Trentino, Fassa, Ap. Il Trentino chiude cosi' vent'anni di monopolio del centrosinistra autonomista.

Il candidato del centrosinistra Giorgio Tonini, del Pd, si attesta attorno al 25,4%.

Fugatti, 46 anni veronese di Bussolengo ma residente ad Avio in Trentino, diventera' il primo presidente della storia della provincia di Trento di centrodestra. Dopo i governi della DC, negli ultimi vent'anni il Trentino e' stato governato da giunte di centrosinistra. Fugatti alle votazioni era appoggiato dalla Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UdC-Centro Popolare, Progetto Trentino, Agire, Civica Trentina, Associazione Fassa e Autonomisti Popolari. Il partito del Carroccio e' lanciato anche per la leadership a Trento citta' con il 23% circa davanti al PD con il 18%. Forbice ancor piu' ampia nell'altra citta' trentina, Rovereto, con la Lega al 26,95% ed il PD al 21,26%. I dati sono definitivi.

"La coalizione che sostiene Maurizio Fugatti è di nove liste, quindi, è una vittoria di tutti, perché evidentemente, se le cose vanno così, hanno contribuito alla vittoria.C'è chi lo fa con maggior presenza e chi con minore presenza, però a me interessa la vittoria di una squadra e di un progetto. E la cosa significativa è che per la prima volta nella storia, da quando esistono la provincia autonoma di Trento e di Bolzano, la sinistra e il Partito democratico fanno le valigie e non sono al potere. Il dato eclatante è che la cura Letta, Renzi, Martina e Gentiloni ha portato per la prima volta nella storia il Pd a scomparire dagli uffici della provincia di Trento e dalla provincia di Bolzano" ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, durante la conferenza stampa in via Bellerio, commentando il voto delle elezioni provinciali in Trentino e in Alto Adige.

"E' un bel risultato che viene fuori da un gran lavoro fatto da Matteo Salvini e dalla squadra che abbiamo" ha dichiarato oggi pomeriggio il presidente del Veneto Luca Zaia sul l'esito delle elezioni in Trentino Alto Adige. "Se volessimo vederla fino in fondo - aggiunge - oltre a dare un 'in bocca al lupo' a Fugatti, dico che in Alto Adige in particolar modo viene fuori un segnale: la Lega viene premiata come forza di Governo e come forza che e' autonomista".

L'europarlamentare Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo, legge la vittoria di Maurizio Fugatti come l'anricipazione di quanto avverrà alle elezioni europee del maggio 2019: "La straordinaria vittoria della Lega in Trentino Alto Adige, con il nostro Maurizio Fugatti eletto Presidente della Provincia Autonoma di Trento e l'ottimo risultato ottenuto anche nella Provincia di Bolzano, è una pagina di storia che spazza via le ultime roccaforti del centrosinistra nel Nord Italia. Il vento del cambiamento incarnato dalla Lega di Matteo Salvini è un'onda lunga che non si ferma davanti a niente. Alle Europee del 2019 faremo il cappotto finale che cancellerà definitivamente il PD e la sinistra che tanti danni hanno fatto al nostro Paese"

Redazione Milano