ANCHE L'ESTONIA VIRA A DESTRA. NASCE IL PARTITO EKRE: ''LA UE E' COME L'UNIONE SOVIETICA'' (A MAGGIO 2019 PUO' VINCERE)

lunedì 22 ottobre 2018

LONDRA - Probabilmente nessuno e' al corrente che il 3 Maggio del 2019 in Estonia ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo parlamento eppure questa consultazione elettorale e' importante perche' gli elettori estoni potrebbero dare un altro pugno sul naso ai parassiti dell'Unione Europea.

Il motivo sta nel fatto che secondo gli ultimi sondaggi il 20% degli estoni e' intenzionato a votare per il Conservative People's Party of Estonia o EKRE (dalle sue iniziali in lingua estone) facendolo diventare il terzo partito dopo il Centre Party che e' il partito che guida la coalizione di governo e il partito d'opposizione Reform Party.

Per chi non lo conoscesse EKRE e' un partito che e' fortemente contrario all'immigrazione specie quella proveniente da paesi africani e musulmani ed e' anche euroscettico tant'e' che il suo leader Mart Helme ha fortemente criticato la UE in diverse occasioni perche' impone valori liberali che danneggiano la societa' estone e ha paragonato la persecuzione in atto contro Marine Le Pen con quella subita dai dissidenti in Unione Sovietica.

Questo partito e' stato creato nel 2012 grazie alla fusione tra il partito agrario People's Union of Estonia e il movimento Estonian Patriotic Movement ealla elezioni parlamentari del 2015 ha ottenuto l'8,1% dei voti e 7 seggi in parlamento.

Il fatto che adesso la sua popolarita' sia salita al 20% la dice lunga su come anche gli estoni ne hanno abbastanza dell'immigrazione e della UE e sara' interessante vedere se dopo le elezioni EKRE fara' parte di qualche coalizione di governo o la sua esclusione portera' a una situazione di ingovernabilita'.

Cio' che colpisce di questa storia non e' tanto la censura mediatica bensi' il fatto che tale sondaggio abbia allarmato l'European Council of Foreign Relations, un centro studi europeista e pro-immigrati finanziato da George Soros e tra i cui membri ci sono Emma Bonino, Romano Prodi, Massimo D'Alema e Giuliano Amato.

Ai sodali di Soros non va giu' che anche in Estonia la gente si opponga all'immigrazione di massa e alla UE ma purtroppo per loro la gente si sta svegliando e grazie ad internet sta iniziando ad aggirare la propaganda di regime e capire come stanno realmente le cose e per questi traditori le cose non possono che peggiorare di giorno in giorno.

Qui c'e' il link originale in inglese: https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_rise_of_estonias_radical_right_to_engage_or_not_to_engage

E qui e' possibile saperne di piu' su questo partito nazionalista estone:

https://en.wikipedia.org/wiki/Conservative_People%27s_Party_of_Estonia

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra