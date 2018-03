AMBROSE EVANS PRITCHARD: ''CHIUNQUE GOVERNERA' L'ITALIA, LEGA O MOVIMENTO 5 STELLE, DISTRUGGERA' L'EURO DALL'INTERNO''

giovedì 8 marzo 2018

Abrose Evans Pritchard è uno dei più stimati giornalisti economici britannici e un analista di primo livello del mondo economico e finanziario europeo. E quanto scrive al riguardo delle elezioni politiche italiane avrà conseguenze.

"Chiunque governera' l'Italia distruggera' l'euro dall'interno: ne sono assolutamente convinto" scrive oggi sul quotidiano britannico "The Telegraph" questo autorevole commentatore specializzato in affari europei qual è Ambrose Evans-Pritchard, che in questi giorni e' a Roma per seguire da vicino l'evoluzione della situazione politica italiana dopo le elezioni che domenica scorsa 4 marzo che hanno dato la vittoria ai partiti che elgi stesso definisce "populisti ed euroscettici".

Secondo Evans-Pritchard, "i mercati finanziari internazionali sbagliano a sottostimare le conseguenze del voto italiano scommettendo sul fatto che i cosiddetti poteri forti, l'eterna classe dirigente al potere nella Penisola, rimetteranno in piedi un altro governo tecnocratico a dispetto di quanto accaduto e della rabbia espressa dagli elettori".

Evans Pritchard lo fa notare osservando la calma dei mercati finanziari, soprattutto dei titoli di stato italiani, dopo il risultato elettorale che ha assegnato il 32% al Movimento 5 Stelle e il 18% alla Lega guidata da Matteo Salvini, All'atto pratico, il 50% degli elettori italiani è orientato negativamente rispetto la Ue e altrettanto al riguardo dell'euro.

Al netto dei giustificati sentimenti anti-Ue del quotidiano britannico "The Telegraph" tra i più schierati per la Brexit, che Evans Pritchard certamente contdivide , "e' un fatto - scrive - che le due piu' probabili soluzioni del dilemma politico italiano vedrebbero comunque la nascita di un governo guidato da una forza anti-sistema: o un esecutivo diretto da Matteo Salvini, il leader della Lega, il piu' euroscettico partito della coalizione di centro-destra, oppure un governo dominato dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio a cui lo sconfitto Partito democratico farebbe da ruota di scorta".

"Quest'ultima opzione - secondo Ambrose Evans-Pritchard - e' quella vista al momento con maggior favore dai summenzionati poteri forti: ma le autorita' di Bruxelles, gli investitori finanziari internazionali e il tradizionale establishment filo Ue italiano - onclude l'editorialista del Telegraph - andranno incontro a una feroce delusione se sperano che le mosche cocchiere del Pd riusciranno ad annacquare la forza dirompente del populismo anti-europeo di cui il M5s e' portatore".

"E' evidente - aggiunge in ultimo - che a Bruxelles sottovalutino o facciano finta non siano più d'attualità per il Movimento 5 Stelle le idee espresse da Luidi Di Maio al riguardo di un referendum da indire in Italia per chiedere ai cittadini se vogliono continuare ad usare l'euro".

Tale referendum non è previsto dai trattati e sarebbe consultivo, ma nel caso della vittoria del "no" all'euro il segnale sarebbe fortissimo. D'altra parte, anche il referendum sulla Brexit indetto da Cameron era solo consultivo. tuttavia, le conseguenze sono state l'uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna.

Redazione Milano