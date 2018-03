MATTEO SALVINI: ABBIAMO RICEVUTO 5 MILIONI DI VOTI, ABBIAMO IL DIRITTO DOVERE DI GOVERNARE L'ITALIA

lunedì 5 marzo 2018

MILANO - "E' una vittoria straordinaria, che ci carica di orgoglio, di gioia, di responsabilità, perché milioni di italiani ci hanno chiesto di prendere per mano questo Paese, di liberarlo dalla precarietà e dall'insicurezza decisi a norma di legge da Renzi e da Bruxelles. Lo vedo come un voto di futuro". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa a Milano. "Ringrazio la Lega - ha aggiunto - che ha scelto di crescere, di unire. Ringrazio chi mi è stato vicino, la squadra, i miei bimbi che sono a scuola e che hanno visto poco il papà. R ingrazio i giornalisti obiettivi, pochi, ringrazio il popolo della Rete. Questa è una vittoria anche dell'informazione libera". "Ringrazio - ha proseguito - perché la Lega è il movimento politico che è cresciuto più di tutti, compreso i Cinque stelle, che sono primi evidentemente, e ai quali faccio i miei complimenti. Ma la Lega è passata dal 4 al 18 per cento".

"La squadra con cui ragionare e governare e' quella di centrodestra" ha affermato Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che puo' governare".

"Lavoreremo per riportare il lavoro e la normalita' in Italia. L'impegno preso riguarda una coalizione di centrodestra con cui abbiamo il diritto e il dovere di governare per i prossimi anni". "Ho letto di tante coalizioni strane, ma ho detto che avrei parlato con tutti ma la squadra con cui lavorare e' quella di centrodestra. Ho letto che a Bruxelles erano preoccupati, ma il voto ci permette di ricostruire un paese basato sulle donne e sugli uomini e non sulle regole. Comincia un bellissimo percorso, sono fiero. All'interno del centrodestra - ha aggiunto - penso che tutti debbano essere contenti, e' la coalizione che puo' governare, non commento la deblacle altrui ma l'arroganza di Renzi e dei suoi e' stata punita. Ho ben chiaro che ieri gli italiani ci hanno dato un mandato preciso".

"Sono e resto orgogliosamente populista, i radical chic che schifano gli operai e non fanno la spesa gli italiani non li vogliono piu'". "Comincia un bellissimo percorso. E' la coalizione che ha vinto e può governare. Aspettiamo gli ultimi collegi. Non commento le debacle altrui. Ma l'arroganza di Renzi e dei suoi è stata punita". Mateo Salvini, commentando i risultati elettorali ha ancora aggiunto: "Non vedo l'ora di cominciare. Ieri gli italiani ci hanno dato un mandato con cinque milioni di voti" ha aggiunto, sottolineando "sono e rimango orgogliosamente populista".

E alla domanda dei giornalisti se ci sono spazi per un'alleanza con l'M5S, Matteo Savini ha risposto: "No a coalizione strane. No, no no...". Ripete tre volte "no" Matteo Salvini ai giornalisti in conferenza stampa gli chiedono se per la Lega sia possibile una coalizione diversa da quella del centrodestra. E ha aggiunto: "Sceglierà il presidente della Repubblica. Non ho mandato liste di ministri via mail e non do suggerimenti".

"La squadra a cui mancano meno numeri per avere la maggioranza e' quella del centrodestra. A seggi chiusi lavoreremo perche' la squadra piu' vicina arrivi a essere maggioranza",

Max Parisi