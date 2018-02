BREVE STORIA DI UN EUROBUROCRATE AVIDO E RICCHISSIMO. ESEMPIO DI CHI SIANO DAVVERO GLI OLIGARCHI DELLA COMMISSIONE UE

lunedì 26 febbraio 2018

LONDRA - Per capire perche' e' importante uscire dalla UE non occorre altro che guardare quanto costa ai contribuenti Miguel Arias Canete. Basta e avanza per rendersi conto che la Ue è un vero mostro burocratico dai costi folli. E la Commissione Ue un centro di potere delle oligarchie, ad esempio del petrolio.

Ad ogni modo, per chi non lo sapesse questo signore e' il commissario europeo per l'energia e il cambiamento climatico e guadagna ogni anno la bella somma di 210 mila sterline (237 mila euro).

Il motivo per cui la stampa britannica ha parlato di lui pero' e' dovuto al fatto che oltre a questo stipendio faraonico questo signore preleva migliaia di euro al mese dal suo fondo pensione nonostante abbia contribuito per soli due anni e una volta scaduto il suo mandato avra' diritto alla pensione di ex commissario europeo.

Tale notizia e' sufficiente a far ribollire di rabbia tutti coloro che sono stati ridotti in poverta' dalle misure di austerita' imposte dalla UE ma se questo non fosse gia' abbastanza grave cio' che rende questa situazione inaccettabile e' il fatto che il fondo pensione da cui preveva migliaia di euro al mese e' destinato a finire in bancarotta tra sei massimo otto anni e gia' si parla di un salvataggio da parte dei contribuenti europei.

I neoeletti parlamentari europei non possono approfittare di questa "manna" ma per chi e' stato eletto prima questa regola non vale e quindi Canete ne approfitta.

Ma chi e' veramente Miguel Arias Canete?

Proveniente da una famiglia aristocratica spagnola dopo la laurea in legge diventa prima procuratore e poi professore di legge all'universita' di Cadice per poi coprire alternativamente incarichi sia nel governo spagnolo che nella UE dove e' stato europarlamentare prima tra il 1986 e il 1999 (in questo periodo e' nella commissione agricoltura) e poi viene rieletto nel 2014 e diventa commissario europeo.

Canete ha sempre attratto critiche per i suoi enormi conflitti di interesse.

Quando era membro dell commissione agricoltura della UE aveva diversi interessi nell'industria agroalimentare tant'e' che il giornale El Pais lo critico' aspramente diverse volte.

Le polemiche sono aumentare quando Junker lo ha nominato commissario UE per l'energia e il cambiamento climatico in quanto era azionista di diverse societa' petrolifere e per mantenere la sua carica e' stato costretto a vendere le sue partecipazioni in tali societa'. Ma certamente non terminati i rapporti diciamo "d'amicizia" con i colossi petroliferi, e questo lo capisce chiunque, tranne Juncker.

Come e' possibile vedere, Canete puo' benissimo fare a meno della pensione comunitaria ma si sa che gli eurocrati sono molto avidi e non a caso usiamo il termine parassiti per descriverli.

Questa storia e' stata completamente ignorata dalla stampa italiana nonostante questa vicenda ci riguardi enormemente visto che versiamo alla UE piu' di quanto riceviamo per mantenere questi parassiti.

Noi ovviamente non ci stiamo e abbiamo riportato questa notizia perche' pensiamo che gli italiani abbiamo diritto si sapere quanti soldi la UE succhia ai cittadini.

Per chi volesse saperne di piu' consigliamo di leggere gli articoli e gli approfondimenti riportati da questi link:

https://www.express.co.uk/news/world/923631/miguel-arias-canete-european-climate-commissioner-EU-pension-scheme-taxpayer

https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_Arias_Ca%C3%B1ete





GIUSEPPE DE SANTIS - Londra