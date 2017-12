IN AUSTRIA LA DESTRA NAZIONALISTA VA AL GOVERNO! KURZ CANCELLIERE, STRACHE SUO VICE, ALL'INTERNO UN DURO DEL FPOE!

sabato 16 dicembre 2017

VIENNA - I nazionalisti vanno al governo in Austria, finalmente. E non solo, Vienna batte Berlino sul tempo, dato che in Germania un qualsiasi nuovo governo è ancora ben al di là dall'esserci. Ma la questione principale è che e la svolta a destra dell'Austria, emersa dal voto del 15 ottobre scorso, e' stata sigillata ieri sera da Sebastian Kurz e Heinz-Christian Strache, che hanno annunciato l'accordo: i popolari dell'Oevp e la destra nazionalista del Fpoe, il Partito della Libertà, sono pronti a governare.

Conquistando il potere a soli 31 anni, il cancelliere piu' giovane d'Europa, e della storia del suo Paese, ha promesso meno tasse, il pugno duro con i migranti, e un "nuovo stile" nella governance. Tutti concetti su cui e' tornato ieri sera, quando ha annunciato: "C'e' l'intesa turchese-blu. Dalle urne e' emersa l'indicazione di un cambiamento, e noi insieme assicureremo questo cambiamento".

Questa mattina alle 8.30 il nuovo Cancelliere austriaco Kurz si è presentato dal presidente Alexander van der Ballen, nel celebre Hofburg viennese, quindi ci sara' un incontro fra i vertici dei due partiti, e la presentazione del governo nel primo pomeriggio.

E' assolutamente chiaro che Christian Strache, leader del Fpoe, sara' il braccio destro di Kurz, nelle vesti di vicecancelliere.

Al ministero degli Interni andrà Herbert Kickl, ritenuto uno dei mastini del Fpoe, un vero duro che imprimerà una netta accelerazione alla lotta alla criminalità, ai clandestini e alle reti criminali ad essi collegate per traffici di droga, prostituzione e armi, rafforzando molto, come già annunciato, il controllo alle frontiere austriache.

Mentre Norbert Hofer, che perse le presidenziali, potrebbe diventare ministro delle Infrastrutture.

Ministro degli Esteri della legislatura uscente, Kurz e' stato ritenuto da molti un modello, subito dopo la vittoria di ottobre. Il giovanissimo capo della diplomazia austriaca, e' riuscito a conquistare il partito dei popolari - nel logo ha inserito il suo nome e ha cambiato il colore da nero in turchese - e a sfilare la cancelleria al suo futuro alleato, che per mesi era dato in vantaggio dai sondaggi in Austria, praticamenrte fotocopiandone il programma politico, che infatti dopo il voto ha condotto a questa forte alleanza di governo..

A maggio, quando Kurz ha preso le redini dell'Oevp, i consensi si sono ribaltati, e lui e' risultato in testa, fino al giorno del voto. Ma la strategia vincente lo porta oggi ad allearsi con un partito di destra oltranzista, con cui tutti dovranno fare i conti in Europa.

Diversamente da quanto accade in Germania, dove proprio oggi i socialdemocratici hanno detto si' ai colloqui per una riedizione della Groko, la Grosse Koalition austriaca uscente, guidata dal cancelliere Kern, e' stata rapidamente liquidata. Mentre il tavolo dei negoziati col Fpoe ha avuto successo.