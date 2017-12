CLAMOROSO: DIREZIONE LICEO SCIENTIFICO CERCA ''STUDENTI SOLO MASCHI'' (PER AFFINITA') PER FAR VOLONTARIATO COI MIGRANTI

giovedì 30 novembre 2017

Questo che state per leggere è il testo di una circolare (copia dell'originale la trovate nella foto che completa l'articolo) firmata da un dirigente scolastico di un Liceo Scientifico in provincia di Brescia con la quale avvisa gli studenti MASCHI dello stesso Liceo che sono richiesti dieci volontari per un progetto di "volontariato" rivolto ai "richiedenti asilo".

Sì, avete capito bene! Solo agli studenti maschi! E questa discriminante in mase al sesso è stata decisa - come spiega il dirigente scolastico nella circolare - per ragioni di AFFINITA'!

Cioè? Cosa significa? Che delle studentesse sarebbero INOPPORTUNE per fare volontariato con i RICHIEDENTI ASILO? Non sono "affini" ai richiedenti asilo?

E dato che sarebbero INOPPORTUNE, quindi non "affini" in che senso risulterebbero inadatte? Che rischi correrebbero? Per quale motivo le giovani studentesse del Liceo Sientifico Olivelli Putelli di Darfo vengono discriminate, offese, considerate inadatte, inopportune, non affini quindi, allo scopo?

A nostro parere, questo è un abuso e un'offesa gravissima e senza scusanti compiuta da un'autorità scolastica statale. Siamo in attesa di chiarmenti a tutti livelli, inclusi quelli dell'Autorità Giudiziaria.

Max Parisi - Redazione Milano

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca Istituto d’Istruzione Superiore

“OLIVELLI PUTELLI” SEZIONI ASSOCIATE: ITCG “T. OLIVELLI” - IPSSAR “ R. PUTELLI” – LICEO SCIENTIFICO “DARFO”

Via Ubertosa, 1- 25047 Darfo Boario Terme (BS) Tel: 0364 531091 Fax: 0364 531378 e-mail: bsis02700d@istruzione.it – bsis02700d@pec.istruzione.it –olivelli@itcgolivelli.it

CF:90020830171 – CM: BSIS02700D Prot. n. 8767/IV.5 Darfo Boario Terme, 10 Novembre 2017

Circ. n. 62

AGLI STUDENTIDELLE CLASSI 4^ – 5^ DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Progetto Volontariato in collaborazione con Cooperativa Sociale Pro Ser

Valle Camonica O.N.L.U.S.

Si comunica che, il nostro Istituto, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Pro Ser Valcamonica O.N.L.U.S. propone agli studenti maggiorenni (maschi per motivi di affinità) un servizio di volontariato (10 ore) in aiuto ai richiedenti asilo presenti sul territorio dei comuni di Gianico, Ossimo, Borno e Pian Camuno.

I ragazzi, provenienti dall’Africa, al mattino frequentano la scuola di italiano mentre al pomeriggio sono impegnati in attività professionalizzanti e socializzanti. Il servizio richiesto agli studenti é conversazione in lingua italiana, ripasso lezioni, letture tali da permettere ai ragazzi un proficuo inserimento nel contesto sociale delle comunità accoglienti.

L’attività svolta verrà riconosciuta ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.

Chi fosse interessato può rivolgersi a:

- Docenti Gruppo Educazioni (prof. Camilleri C. – Mariolini M. – Trotti C. – Delvecchio A. – Gheza C.)

- Cooperativa Sociale Pro Ser Valcamonica Sig.ra Lia Trotti Cell. 340 4129315

In attesa di un Vs. motivato impegno, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Antonino Floridia