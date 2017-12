SONDAGGI ELETTORALI: CENTRODESTRA AVANTI DI SEI PUNTI SU CENTROSINISTRA E OTTO SU M5S (E FORZA ITALIA SUPERA LA LEGA)

giovedì 30 novembre 2017

Il centrodestra cresce nei sondaggi, il Pd continua a perdere terreno e anche M5s frena. Ma la notizia e' che, se si andasse a votare oggi, non ci sarebbe alcuna maggioranza in grado di formare un governo, ma la tendenza di crescita del centrodestra e di calo del Pd e alleati se dovesse continuare con il ritmo attuale porterebbe certamente ad un governo di centrodestra. E' quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend.

M5S resta il primo parito con il 27%, in calo di 0,7 punti rispetto a un mese fa.

Molto marcata la flessione del Pd che si attesta sul 24,4%, registrando una flessione mensile superiore a due punti percentuali, che statisticamente è un calo molto fortee al tempo stesso, dicono le rilevazioni, costante.

In gran spolvero invece Forza Italia che raggiunge quota 15,6%, staccando di quasi due punti la Lega, oggi al 13,7%.

Sempre nel bacino del centrodestra, da segnalare il 5,0% di FdI.

Il sondaggio stima, inoltre, al 5,9% la forza elettorale del nuovo soggetto nato alla sinistra del Pd, costituita da Mdp, SI e Possibile.

Quanto ad Ap, il sondaggio da' il partito di Alfano al 2,1%, molto al di sotto della soglia di sbarramento del 3% per potere accedere al Parlamento.

A livello di coalizioni, il centrodestra e' decisamente in vantaggio con il 35,9%, 6 punti percentuali in piu' del centrosinistra che si attesta al 29,8% solo mettendo insieme i voti di Pd, Ap e altri soggetti minori, da quello di Pisapia agli europeisti di Bonino-Della Vedova.

Il tutto si traduce in una sorta di 'tripolarismo imperfetto' che ad oggi non produrrebbe una maggioranza in Parlamento, in quanto nessuno dei tre poli raggiungerebbe la maggioranza assoluta di almeno 316 seggi.

In particolare, se si votasse oggi, il centrodestra porterebbe a casa 267 seggi, il centrosinistra 169, M5s 153 e la Sinistra 24. La quota di seggi occupata dai partiti di centrodestra sarebbe dunque la piu' numerosa e bilanciata, ad oggi non vi e' infatti un partito predominante come possono esserlo il Pd o M5s nei rispettivi schieramenti.

Sulla base di questi dati, anche un ipotetico accordo Pd-Forza Italia non avrebbe i numeri per governare: mancerebbero almeno 80 deputati per raggiungere la maggioranza con un accordo trasversale PD-Forza Italia. Berlusconi è avvisato.

Inoltre, la mappa aggiornata con i nuovi collegi riferiti alla quota maggioritaria disegnati dalla commissione tecnica, per il momento ancora provvisori, dice innanzitutto che la situazione e' tutt'altro che blindata: ben 89 collegi, su un totale di 232, risultano pienamente contendibili, perche' il distacco proiettato tra la prima e la seconda coalizione e' di pochi punti percentuali, benchè in moltissimi di essi la "battaglia" potrebbe non essere tra centrodestra e centrosinistra, ma tra M5S e di volta in volta centrodestra o centrosinistra.

A livello di collegio cio' vuol dire che poche migliaia di voti potranno fare la differenza e potranno fare la differenza anche un buon candidato e una buona campagna territoriale. La seconda osservazione e' che quasi la meta' di questi collegi contendibili si trovano al Centrosud (da Roma in giu', per intenderci) e nelle isole: in questa parte del Paese il risultato e' contendibile in quasi un collegio su due (41 su 91) ed è anche l'area del Paese dove l'M5S ha più probabilità di buoni risultati.

Infine, e questo aiuta a rispondere al dubbio di cui sopra, gran parte dei collegi piu' blindati per il centrodestra si trova nelle regioni settentrionali, dove e' facile prevedere che la Lega riuscira' a fare la parte del leone ottenendo almeno la meta' delle candidature di coalizione. In questo scenario, un accordo trasversale post voto tra Forza Italia e centrosinistra sembra alquanto difficile. Per non dire impossibile.

Redazione MIlano