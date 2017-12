IL COLOSSO DELLE SCOMMESSE WILLIAM HILL QUOTA 5 A 2 LA POSSIBILITA' CHE L'ITALIA ABBANDONI LA UE (2 A 1 LA GRECIA)

martedì 28 novembre 2017

LONDRA - Gli inglesi si sa amano scommettere su tutto e quindi non deve sorprendere se il colosso delle scommesse William Hill la offerto la possibilita' di scommettere su quale paese lascera' la UE dopo la Gran Bretagna.

Per William Hill sono otto i paesi che potrebbero lasciare la UE e il Daily Express ha spiegato per ogni paese il motivo per cui ci sono forti possibilita' che seguano la Gran Bretagna.

All'ottavo posto c'e' la Danimarca.

Il paese scandinavo e' rimasto fuori dall'euro e nel 2002 ha anche ottenuto sconti per quanto riguarda il suo contributo al bilancio della UE. Inoltre ha deciso di sospendere il trattato di Schengen andando contro le richieste della UE e per William Hill le possibilita' che esca dalla UE sono di 16/1.

Al settimo posto c'e' la Repubblica Ceca, paese anch'esso euroscettico e anche in questo caso le possibilita' che esca dalla UE sono di 16/1.

Al sesto posto c'e' l'Irlanda. Al momento gli irlandesi sono molto europeisti ma la brexit potrebbe danneggiare fortemente l'economia irlandese e non a caso c'e' chi in Irlanda chiede di uscire dalla UE e per tale motivo William Hill ha dato una probabilita' di 12/1.

Al quinto posto c'e' l'Ungheria. Anche se gli ungheresi sono in maggioranza a favore della UE il primo ministro Viktor Orban ha creato non pochi grattacapi alla UE, basti pensare al suo rifiuto di accettare i rifugiati che sbarcano sulle coste italiane e alle elezioni del prossimo anno e' favorito a vincere e potrebbe allontanarsi dalla UE.

Per tale motivo le possibilita' che l'Ungheria lasci la UE sono di 12/1.

Al quatro posto c'e' la Francia. Anche se puo' sembrare fortemente europeista il fatto e' che secondo un sondaggio fatto nel 2016 dal Pew Research Centre il 61% dei francesi e' contro la UE e questo dato e' testimoniato dal successo del Front National di Marine Le Pen.Per tale motivo le probabilita' sono di 10/1.

Al terzo posto c'e' la Svezia, paese dove l'opposizione alla UE cresce sempre di piu' tant'e' che in un recente sondaggio il 44% e' contrario alla Ue e questa percentuale tende a crescere e per tale motivo secondo William Hill le probabilita' che lasci la UE sono di 10/1.

Al secondo posto c'e' l'Italia. L'italia all'apparenza e' un paese eurofilo visto che solo il 39% e' contro la UE ma per molti la crescita del Movimento 5 Stelle potrebbe far aumentare la possibilita' di una fuoriuscita tant'e' che le probabilita' sono di 5/2.

Al primo posto c'e' la Grecia e la cosa non sorprende visto i danni che le politiche della troika hanno fatto all'economia greca e non a caso il 71% dei greci ha una visione negativa della UE.Per tale motivo le probabilita' sono di 2/1.

Ovviamente probabilita' non vuol dire certezza pero' c'e' da dire che di solito le scommesse tendono ad azzeccare quelle che sono le tendenze quindi esiste una forte possibilita' che quanto descritto possa presto diventare realta'.

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra.

Nota.

Chi volesse leggere la notizia in inglese: https://www.express.co.uk/news/world/884279/Brexit-EU-European-countries-leave-bloc-follow-Britain-odds-favourites